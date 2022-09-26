Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Крайне левые члены городского совета Нью-Йорка намерены провести законопроект, в рамках которого наркозависимые смогут возвращать использованные шприцы и иглы, сообщает New York Post.

eric molina Шприц

Предлагаемая программа «деньги для наркозависимых» «разрешит [Министерству здравоохранения и психической гигиены] устанавливать стимул обратного выкупа в размере до 20 центов за иглу, шприц или острие с максимальной суммой в 10 долларов на человека в день», отмечается в пояснении к законопроекту. Затем однолетняя пилотная программа будет оценена ведомством, после чего будет принято решение о том, сделать ли ее постоянной частью городской жизни.

Программа будет открыта только для наркоманов, которые используют иглы, шприцы или острые предметы для употребления наркотиков в городском центре профилактики передозировок и выбрасывают принадлежности на месте после использования.

Главным спонсором законопроекта является член совета Восточного Гарлема и вице-спикер Дайана Айяла, но эта идея получила поддержку со стороны самых крайне левых и социалистов-членов палаты, включая Чи А. Оссе, Шахану К. Ханиф и Алексу Авилес.

«Цель законопроекта состоит в том, чтобы заставить тех людей, которые употребляют наркотики на наших улицах и открытых пространствах, вернуть грязную иглу, а не выбрасывать их ненадлежащим образом», — отметила Айяла на своей странице в Twitter.

В свою очередь, мэр Адамс указал на то, что благосклонно относится к этому предложению.