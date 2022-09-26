Балаково, Саратовская область, 26 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В городе Балаково отправка мобилизованных организована на крайне низком уровне. Прибывшие с повестками мужчины и их близкие несколько часов прождали военного комиссара. Поддержать военнослужащих не пришли представители власти, соответствующие публикации появились в соцсетях, сообщил 26 сентября председатель областной думы Михаил Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По мнению бывшего мэра Саратова, частичная мобилизация касается уже служивших людей, но это не умаляет их героизма и смелости отправиться в места боевых действий.

«Это крайне волнительный и торжественный одновременно момент. Поэтому и происходить все это должно в соответствующей обстановке», — написал Исаев в своем телеграм-канале.

В церемониях отправки военных теперь будут принимать участие депутаты, которых закрепят за соответствующими территориями.

«Те, кто уезжает отстаивать мирное небо над нашими головами, должны понимать и осознавать, что для нас их поступок — очень значим и пример для многих», — заключил председатель Саратовской облдумы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области под частичную мобилизацию ошибочно попали два человека.

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