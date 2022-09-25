Москва, 25 сентября 2022, 09:56 — REGNUM Госдума намерена реагировать на обращения о нарушениях в ходе объявленной частичной мобилизации, пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом», — отметил Володин в телеграм-канале.
При этом, по его убеждению, с каждой ошибкой следует разбираться отдельно.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В ряде регионов в некоторых военкоматах наблюдаются случае злоупотребления.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко со своей стороны просит губернаторов оперативно реагировать на обращения граждан и не допускать перегибов.
Парламентские партии также объявили о «горячих линиях» по нарушениям в ходе мобилизации.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о льготах и выплатах в 300 тыс. для мобилизованных граждан.
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