Москва, , 09:56 — REGNUM Госдума намерена реагировать на обращения о нарушениях в ходе объявленной частичной мобилизации, пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом», — отметил Володин в телеграм-канале.

При этом, по его убеждению, с каждой ошибкой следует разбираться отдельно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В ряде регионов в некоторых военкоматах наблюдаются случае злоупотребления.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко со своей стороны просит губернаторов оперативно реагировать на обращения граждан и не допускать перегибов.

Парламентские партии также объявили о «горячих линиях» по нарушениям в ходе мобилизации.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о льготах и выплатах в 300 тыс. для мобилизованных граждан.

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