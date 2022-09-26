Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Индии. Как сообщает новостной журнал India Today, инцидент имел место вечером 25 сентября в северном штате Химачал-Прадеш недалеко от деревни от Гияги в районе Банджар.

Авария Kaatjem

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По данным издания, автофургон с туристами вылетел с дороги и скатился вниз по склону горы. В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек, так же есть раненые.

«Семь человек погибли и ещё десять получили ранения. Пятеро раненых были переведены в больницу в город Кулу, а ещё пятеро находятся на лечении в местной больнице», — уточнил суперинтендант местной полиции Гурдев Сингх.

Известно, что пятеро туристов скончались на месте, в то время как двое других скончались от травм в больнице. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Полиция начала расследование причин и обстоятельства ДТП.

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