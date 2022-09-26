Москва, 26 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Обстрелы нацистским киевским режимом территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также информационное давление с его стороны и проводимые им теракты привели к обратному результату — высокой явке на референдумах по вопросу о воссоединении с Россией. Об этом 26 сентября сообщает портал «Национальный общественный мониторинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу присоединения к России

Отмечается, что накануне на фоне проводимых в названных регионах референдумов Киев устроил кровавый теракт в Херсоне, ведёт обстрелы гражданских объектов на их территории, а также массированное давление в информационной сфере.

«Всё это привело к обратной реакции людей: в двух регионах референдумы были признаны состоявшимися в связи с высокой явкой, превысившей 50%», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по итогам трех дней голосования в ДНР зафиксирована явка 77,12% обладающих правом голоса жителей республики, в ЛНР — 76,09%, в Запорожской области — 51,55% и в Херсонской области — 48,91%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пермском крае продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.