Канберра, , 09:42 — REGNUM Австралийский фондовый рынок снова падает из-за опасений, что многократное повышение процентных ставок может ввергнуть мир в рецессию. Об этом 26 сентября сообщил телеканал Nine News.

Биржа

На момент публикации индекс австралийской биржи S&P/ASX 200 снизился почти на два процента, или на 127 пунктов, до 6447 пунктов.

Журналисты пишут, что австралийские инвесторы опасаются нарастанием инфляции в мире. Их также беспокоят решение центральных банков крупных стран, которые повышают ключевые ставки, что может привести к глобальной рецессии.

Австралийские горнодобывающие компании и большая четверка банков в настоящее время оказывают наибольшее понижательное влияние на стоимость местных акций.