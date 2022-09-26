Ломоносов, Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Полиция Петербурга задержала молодого человека, который поджёг здание, принадлежащее Никольской церкви в городе Ломоносов, так как на его фасаде была табличка военного комиссариата, сообщил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

оперативное видео. Поджег здания с табличкой военкомата в Ломоносове.

Напомним, поджог первого этажа двухэтажного здания на Иликовском проспекте, 1 А, города Ломоносов Петродворцового района Петербурга произошел ночью 21 сентября. Огонь охватил 6 кв. метров заброшенного помещения, принадлежащего Никольской церкви. В результате пожара никто не пострадал.

Несмотря на то, что военный комиссариат не был затронут в результате ЧП, правоохранительные органы провели проверку и нашли подозреваемого. Им оказался 20-летний студент первого курса одного из петербургских вузов. Безработный молодой человек, проживающий с родителями, рассказал полиции, что ранее учился на химика в другом университете, но в мае был отчислен со второго курса за непосещаемость.

«Свои скудные знания молодой человек решил применить в преступных целях. Изготовив горючую смесь, он собрался поджечь военкомат. Однако и здесь потерпел неудачу, перепутав здания», — уточнил источник.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого на Ропшинском шоссе следователи обнаружили химические реактивы, а также негативы фотографий с места происшествия. На вопросы правоохранительных органов, что подтолкнуло студента на данный поступок, он сказал, что таким образом «противодействовал мобилизации».

«При обыске была изъята различная литература: от религиозной до националистической. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — добавил собеседник агентства.

Отметим, что в случае, если вина молодого человека будет доказана в суде, ему грозят принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.