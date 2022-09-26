Канберра, 26 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Употребление легких наркотиков в рекреационных целях может быть легализовано в Австралии уже в следующем году, если новая инициатива Зеленых будет поддержана парламентом страны. Об этом 26 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

По словам сенатора от Зеленых и официального представителя партии по вопросам юстиции Дэвида Шубриджа, недавно полученная юридическая консультация доказывает, что партия имеет право принять закон на национальном уровне и положить конец многолетним дебатам.

«Консультации юристов, полученные моим офисом, показывают, что Зеленые могут принять закон о легализации легких наркотиков на национальном уровне, и все законы штатов, криминализирующие их законное использование, хранение и продажу, могут быть отменены», — написал Шубридж в соцсети Twitter.

Журналисты напоминают, что легализация и регулирование наркотиков обычно остаются на усмотрение штатов. Однако если верить словам Шубриджа, легализация наркотиков на национальном уровне в Австралии превалирует над законами штатов и территорий.