Москва, , 09:33 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 71:70.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Победу «Зениту» принёс точный трёхочковый бросок форварда Томаса Уимбуша за семь секунд до конца встречи.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Никола Милутинов, набравший 22 очка. В составе «Зенита» больше всех очков набрал Уимбуш — 20.

Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел во второй раз. В 2021 году победителем стал ЦСКА, обыгравший в финале «Зенит» (81:73).

Напомним, в сезоне 2021/22 «Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ, победив ЦСКА в финальной серии со счётом 4:3.