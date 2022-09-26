Москва, 26 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 71:70.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Победу «Зениту» принёс точный трёхочковый бросок форварда Томаса Уимбуша за семь секунд до конца встречи.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Никола Милутинов, набравший 22 очка. В составе «Зенита» больше всех очков набрал Уимбуш — 20.

Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел во второй раз. В 2021 году победителем стал ЦСКА, обыгравший в финале «Зенит» (81:73).

Напомним, в сезоне 2021/22 «Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ, победив ЦСКА в финальной серии со счётом 4:3.