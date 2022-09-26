Стокгольм, , 09:32 — REGNUM Уходящая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отмечает в письменном заявлении, что она приветствует выдвижение победившим ее на выборах правым блоком Андреаса Норлена на пост тальмана риксдага. Об этом она написала в редакцию новостной службы TT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna. se

«Я приветствую выдвижение Умеренными Андреаса Норлена на пост тальмана риксдага. Андреас Норлен хорошо управлял полученным доверием в течение последних четырех лет и был хорошим тальманом риксдага Швеции», — написала Андерссон.

Напомним, что ранее шведские СМИ писали о внутренней борьбе в правом блоке, который сейчас формирует правительство. Как сообщалось, пост тальмана хотели получить Шведские демократы, однако, по всей видимости, оппозиция договорилась оставить нынешнего тальмана Норлена, поскольку он доказал свою профессиональность и беспристрастность.

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