Кишинёв, 26 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Кишинёве 26 сентября начался девятый день бессрочной акции протеста, организованный партией «Шор». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Отмечается, что активисты будут оставаться возле правительственных зданий, пока президент Молдавии Майя Санду не уйдёт в отставку. В центре столицы установлены более 200 палаток.

«Протестующие ожидают перемен, и они обязательно придут, если мы объединимся, объединимся и защитим наши конституционные права на достойную жизнь без бедности», — говорится в сообщении партии.

Стоит отметить, что накануне в Кишинёве прошёл большой протестный митинг. По данным партии «Шор» в нём участвовали 45 тыс. человек. В МВД Молдавии сообщили, что на акции было около 6 тыс. участников. Протестующие недовольны политикой властей, приведшей к энергетическому кризису и сильному росту цен в магазинах.