Джакарта, , 09:20 — REGNUM Судно с 22 пассажирами затонуло в водах островов Сула в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Поисково-спасательная операция в Индонезии (с) twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Поисково-спасательное управление провинции Северное Малуку вместе с жителями приступило к эвакуации пассажиров потерпевшего крушение судна.

«В результате инцидента четыре человека были найдены мертвыми, а еще 18 выжили», — заявили в поисково-спасательном управлении.

Судно отплыло из деревни Буя и направилось в Санану, затем поступило сообщение о том, что баркас перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отреагировало на выступление премьер-министра Израиля в ООН, который выразил поддержку решению о создании двух независимых государств Израиля и Палестины.

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