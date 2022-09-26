Самара, 26 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Весь личный состав сводного отряда Росгвардии, который выполнил все поставленные перед ним задачи в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации территории б. УССР, награжден в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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«Сегодня знаменательный и радостный день для самарской земли: мы встречаем настоящих героев. И в данном случае это не фигура речи, а факт, с которым не поспорит никто. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей Родине — нашей великой России доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие герои», — приводит пресс-служба слова главы регионаДмитрия Азарова, который обратился к воинам.

Он также сообщил, что все жители региона «с замиранием сердца следили за боестолкновениями», в которых участвовали сотрудники Росгвардии.

«Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. Вы с честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав», — подчеркнул Азаров.

Глава региона поблагодарил командиров за грамотное управление воинскими подразделениями.

«Выполняя задачи, которые возложены на подразделение, вы думали о каждом бойце. Спасибо вам за то, что эти доблестные парни в строю», — заявил он.

Он сообщил, что о героизме воинов знает не только вся Россия, но и ее враги.

«Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша Родина несокрушима», — заявил Азаров.

Сообщается, что глава региона подписал постановление о награждении личного состава сводного отряда почетным знаком «За служение людям» с соответствующими денежными выплатами.