Москва, , 08:58 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, Народный банк Китайской Народной Республики снизил на 378 базисных пунктов средний обменный курс юаня до 7,03 за один доллар, сообщается на сайте регулятора.

Юань

Согласно данным Центробанка Китая, это минимальное значение курса с июля 2020 года.

В 2020 году юань укрепился к доллару на 6,2%, в 2021 году — еще на 2,5%. С начала 2022 года официальный курс понизился примерно на 10%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в августе Центральный банк КНР понизил курс юаня на 133 пункта, до 6,79 юаня за доллар.

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