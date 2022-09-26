Астана, 26 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Астана выступает за политический диалог между Москвой и Киевом и за сохранение стабильности в регионе. С таким заявлением выступил перед журналистами 26 сентября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, комментируя проведение референдумов в Донбассе и на освобождённых Россией территориях б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Что касается проведения самопровозглашёнными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществовании», — сказал Смадияров.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что придерживается принципа о территориальной целостности, предусмотренного Уставом ООН. Смадияров также добавил, что Астана готова помочь в организации диалога Москвы и Киева.

Стоит отметить, одним из основных принципов международного права, предусмотренным уставом ООН, является также и право народов на самоопределение.