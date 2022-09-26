Джакарта, 26 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии отреагировало на выступление премьер-министра Израиля в ООН, который выразил поддержку решению о создании двух независимых государств Израиля и Палестины, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«То, что передается, — это ожидания с израильской стороны, в то время как с индонезийской стороны позиция остается прежней», — заявил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Для Индонезии достижение решения о сосуществовании двух государств характеризуется проведением значимых и заслуживающих доверия переговоров.

«Роль Индонезии заключается в том, чтобы продолжать озвучивать этот вопрос на двустороннем и многостороннем уровне, включая, например, Движение неприсоединения, с тем чтобы международная солидарность по палестинскому вопросу сохранялась», — заявил представитель МИД Индонезии.

Индонезия является одной из стран, которые не признают независимость Израиля из-за оккупации Тель-Авивом палестинских территорий. Индонезия также подтвердила, что Джакарта установит дипломатические отношения с Тель-Авивом, если Израиль реализует решение о создании двух государств.