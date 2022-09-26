Вашингтон, 26 сентября 2022, 08:08 — REGNUM Центробанки стран Запада спровоцировали обвал гособлигаций, повышая процентные ставки в попытках сдержать высокие темпы инфляции, сообщает 25 сентября Bloomberg.

Кризис
Кризис
Pixabay.com

По данным экспертов из Bank of America, рынки суверенных облигаций по всему миру сейчас находятся «на пороге худших показателей с 1949 года», когда Европах находилась «в руинах после Второй мировой войны».

ФРС США и ряд прочих центральных финансовых институтов стран Запада перестали сдерживать базовую процентную ставки, близкую к нулю в рамках поддержки экономики, как это было во время пандемии, что и оказало ключевое влияние на происходящее.

Так, ФРС США после сентябрьского заседания повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов до 3,25% годовых. Осуществлялось три раунда повышений с мая текущего года. Однако пока рекордную инфляцию переломить не удалось.

Напомним, что инфляция в странах Запада была вызвана введением беспрецедентных санкций против России после начала спецоперации на территории бывшей УССР против неонацистского киевского режима. Прежде всего санкции привели к подорожанию топлива, что повлияло и на другие сферы экономики.