Вена, 26 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Правящая партия Австрии ÖVP набрала на выборах парламента Тироля исторически низкое количество голосов, сообщает 25 сентября телеканала ORF, ссылаясь на данные экзит-пулов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

По предварительным данным, партия ÖVP консервативного толка, которая входит в коалиционное правительство страны под руководством канцлера Карла Нехаммера, набрала всего 34,7% голосов избирателей. На втором месте оказалась партия FPÖ прфавио-националистической ориентации с 18,8% голосов. Социал-демократы из SPÖ расположились на третьем месте с 17,5% голосов.

«Зеленые», которые также входят в коалиционное правительство, получили 9,2% голосов, и, если ничего не изменится, они покинут кабинет, а партия Fritz получила 9,9% голосов избирателей. Еще одна партия Neos заручилась поддержкой 6,3% избирателей.