Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM Жителей Камчатки призвали не поддаваться панике из-за распространяемой в интернете недостоверной информации.

Фейк-ньюс GDJ

Читайте также: В Приамурье организовали выдачу пайков для мобилизованных

Помощник военкома Вячеслав Федченко в эфире передачи «В центре внимания» рассказал, что в Сети разместили много фотографий, на которых «непонятно какие люди загружаются в самолёты и куда-то отправляются». Он заверил, что также публикуются старые фото с проводов срочников.

«Всё это выдают за то, что наши братья, мужья, полетели на выполнение специальной военной операции. Хочу обратиться, чтобы каждый наш гражданин более внимательнее и осознаннее относился к тем событиям, которые сейчас происходят и не подогревал обстановку», — сказал Федченко.

Помощник военкома обратился к матерям, женам, сестрам, братьям и отцам с просьбой не паниковать.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал, с какими трудностями столкнулись городские власти во время частичной мобилизации и отправки резервистов. Для мобилизованных не было предусмотрено питание в первый день приезда на сборный пункт, а большинство организаций не занималось своевременным оформлением отсрочек сотрудникам.