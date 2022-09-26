В Приамурье организовали выдачу пайков для мобилизованных
Белогорск, Амурская область, 26 сентября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал, с какими трудностями столкнулись городские власти во время частичной мобилизации и отправки резервистов. Для мобилизованных не было предусмотрено питание в первый день приезда на сборный пункт, а большинство организаций не занимались своевременным оформлением отсрочек сотрудникам, рассказал глава города в своём телеграм-канале.
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Сухпайками мобилизованных снабдили предприниматели города, создан запас продовольствия. Самым востребованным сотрудником администрации на данный момент мэр назвал начальника мобилизационного отдела Владимира Аносова, который «фактически живет в военкомате» и «заряжает телефон 2-3 раза в день».
«И здесь я должен высказать претензии руководителям предприятий и организаций, которые в свое время не удосужились планомерно заниматься мобилизационными вопросами. Считали, что их это не касается, «потом как-нибудь», «авось пронесет». Причем даже весьма серьёзные организации», — подчеркнул глава Белогорска.
Как сообщало ИА REGNUM, из Якутии часть резервистов были призваны для участия в спецоперации по ошибке. Над их возвращением домой будет работать специально созданный штаб.