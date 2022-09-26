Любляна, , 06:57 — REGNUM Деятельность правительства Словении одобряют 58,9% жителей республики, сообщает 24 ur. Опрос провели словенский институт исследований рынка и «Медиана» с 19 по 22 сентября среди 729 жителей Словении.

Словения (сс) ŽupaBA VUCBA

Напротив, не одобряют работу правительства 28,8% жителей республики, а 12,3% затруднились определённо судить о деятельности властей.

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Жителей страны также спросили, кто им сильнее всего импонирует из политиков: больше всего симпатий оказалось у премьер-министра Роберта Голоба, министра здравоохранения Даниэля Бешича и президента Словении Борута Пахора (у него третье место).

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