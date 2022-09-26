Токио, , 06:29 — REGNUM Санкционные списки обновили власти Японии и внесли в них ещё 21 российскую организацию, связанную с военно-промышленным комплексом. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба министерства экономики, торговли и промышленности страны на своём сайте.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В новые списки антироссийских санкций в Японии в числе других компаний попали ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», а также институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Кроме того, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, имеющих, по мнению властей Японии, отношение к производству химического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида обещал представителю киевского режима Денису Шмыгалю обещал продолжать поддержку режима и сохранять действующие против России санкции.

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