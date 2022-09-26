Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В Свердловской и Тюменской областях 26 сентября возможно похолодание до нуля градусов и ниже и выпадение снега. Об этом сообщает телеграм-канал свердловского управления ведомства.

Гололёд Disclosurenewsonline.com

В связи с этим есть вероятность возникновения гололёда. ГИБДД призывает участников движения быть крайне бдительными. А водителям нужно уже сейчас готовиться к зимнему сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области резко похолодало. А 27 сентября в регионе будут в основном минусовые температуры.