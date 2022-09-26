Красногорск, 26 сентября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области 28 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска кипрской компании к ООО «Бершка СНГ», которое входит в испанскую торговую группу Inditex, ранее заявившую о временной приостановке работы в России. С ответчика пытаются взыскать более 23 млн рублей неустойки за нарушение договора и по 150 тыс. рублей «за каждый день приостановки коммерческой деятельности за период с 13.08.2022 по дату фактического возобновления коммерческой деятельности», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск компании с ограниченной ответственностью «Лидком Инвестмент Лимитед» был подан в середине августа 2022 года. Первая часть суммы (23,625 млн рублей) — это неустойка за нарушение п. 5.1.2 договора за период с 06.03.2022 года по 12.08.2022 года, вторая — это неустойка, которая будет начисляться вплоть до фактического возобновления коммерческой деятельности.

В ЕГРЮЛ ООО «Бершка СНГ» зарегистрировано в 2006 году. Управляет активом АО «Зара СНГ», владельцы — «Индустрия Де Дисеньо Текстиль, с. А» (Испания) и «Зара Холдинг, Б. в» (Нидерланды).

Напомним, группа «Индитекс» на фоне санкций заявила о приостановке работы в марте 2022 года. В августе компании, входящие в группу, получили иски от «Лидком Инвестмент Лимитед». Во всех случаях речь о нарушении договора. Среди ответчиков — ООО «Пулл энд беар СНГ», ООО «Ойшо СНГ», ООО «Массимо Дутти» и АО «Зара СНГ».

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