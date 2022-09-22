22 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Как бы у иностранных брендов не получилось в итоге при попытке вернуться, что не только их ниша занята, но и репутация подмочена.

Анастасия Степанова, , 07:28 — REGNUM На встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин сказал, что, когда «вчерашние иностранные партнёры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдёт, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями», и к этому нужно стремиться.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот на ситуации со сбежавшими вчерашними партнёрами хотелось бы и остановиться подробнее. В арбитражах России накопился вал исков в адрес этих бегунков, громко хлопнувших дверьми. Дело в том, что, покидая рынок (кто-то с пафосным заявлением, кто-то без), они «забыли» выполнить свои обязательства: кто-то не уплатил налоги, кто-то остался должен за аренду помещений, а некоторые решили отыграть свои убытки и вовсе за счёт зарплаты работников. Среди последних оказалось немало известных, крупных брендов. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Adidas остался должен?

Среди громких имён можно выделить компанию Adidas, которая до сих пор сохраняет российское юрлицо. В сентябре 2022 года в СМИ появилось сообщение о наличии вопросов по налогам к этой компании. Сообщалось, что глава Центра правопорядка Москвы и области, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский после изучения финансовых документов этого юрлица обратился в российские инстанции, в том числе к премьер-министру Михаилу Мишустину. Был поднят вопрос о необходимости уплаты 10 млрд рублей налогов. Сама компания, конечно же, в комментариях СМИ это опровергала (а что, есть те, кто признаются?)

Ещё до этого Хаминский раскрыл схему ухода от налогов западных компаний, которые покидают рынок России. Он уточнял, что вывезенные со складов и из торговых и сервисных предприятий товары, запчасти и комплектующие сейчас активно продаются через принадлежащие частным лицам виртуальные магазины на «Авито» и других подобных площадках, а налоги, связанные с их выбытием, не уплачиваются. Эксперт также обратил внимание, что «любое выбытие запасов должно отражаться в налоговом учете по последней цене реализации» и речь может идти о десятках и даже сотнях миллиардов рублей.

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Остановимся подробнее на компании «Адидас», которая ещё в марте 2022 года приостановила свою работу в России, то есть почти семь месяцев назад.

В ЕГРЮЛ ООО «Адидас», созданное в августе 1998 года, является действующей компанией (и даже не в стадии ликвидации), и налоги, соответственно, платить обязано. Владелец — немецкая компания Adidas AG (до 2020 года — Адидас Австрия Гмбх). Директор с апреля 2022 года — Антон Соколов (бывший совладелец компании «Джон-Казань» из Татарии). Ранее руководителями были Руперт Джордж Кэмпбелл, а до него — Мартин Брюс Шенкланд. Кэмпбелл до прихода в «Адидас» был гендиректором компании PowerLeague Fives (крупный европейский оператор по организации футбольных игр в неполном составе) в Великобритании, а на новом посту был напрямую подотчетен Роланду Аушелу (Roland Auschel) — члену совета директоров Adidas AG.

Офис компании Adidas Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кэмпбелл покинул пост уже после заявлений о приостановке работы в России, и, на мой взгляд, львиная доля ответственности за деятельность актива в 2022 году лежит и на нём.

А спор с налоговым органом у компании всё-таки имеется, но его детали пока не известны. Арбитраж Москвы сегодня, 22 сентября 2022 года, планирует рассмотреть иск ООО к ФНС России, в котором истец пытается признать «частично недействительным решения ФНС России». Спор слушается с конца июня 2022 года.

Между тем, помимо налогового спора, у «Адидаса» на сегодня целая пачка исков, которые связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам аренды. В период с марта 2022 года их было подано свыше десятка в разных городах (Белгород, Санкт-Петербург, Москва и другие). Производство по делам прекратили, но — после оплаты долга ответчиком, что факт задолженности собственно не отменяет. Например, по делу, начатому по иску ООО «Олимп» (Барнаул), уточняется, что «ответчик исполнил исковые требования в полном объёме после подачи искового заявления».

И опять же, компания — действующая: в судах появляется и даже долги выплачивает. Не говорит ли это о том, что «Адидас» собирается со временем вернуться на российский рынок?

Московский арбитражный суд Полина Волхова © ИА REGNUM

Отношения с работниками

Ещё одно неприятное явление, которое породили ушедшие, уходящие и приостановившие работу компании, — это отношение к работникам — гражданам РФ.

Во ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» в отношении ООО «Адидас» числятся с марта 2022 года более 50 проверок трудовых инспекций десятка российских регионов. Так, например, в августе 2022 года трудинспекция Москвы провела проверку по обращению от работника ООО «Адидас», содержащему информацию об увольнении одинокой матери. По результатам проверки вынесено предостережение.

В Орловской области также вынесено предостережение «в связи с поступлением информации от 07.04.2022 года № 57/8-516-22-И о неоплате времени простоя работникам ООО «Адидас» в Орловской области».

В Севастополе профильная инспекция сообщила, что «в связи с отсутствием поставок товара из-за границы, на предприятии ООО «АДИДАС» объявлен простой», но «работодатель обязан оплатить работникам время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя». И снова — предостережение.

Или вот — 16 сентября 2022 года трудинспекция Москвы начала проверку обращения «от работника ООО «АДИДАС», содержащее информацию о незаконных удержаниях из заработной платы, выплате всех причитающихся при увольнении сумм не в полном объёме». Проверку планируется закончить 7 октября 2022 года, а пока компании объявили предостережение. И таких предостережение во ФГИС — уже пачка.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Осадочек остался…

Далеко не один иностранный бренд, покидая Россию, не удосужился расторгнуть те же договоры аренды. На сегодня собственники объектов вынуждены обращаться в суд, взыскивая долги, например, с компаний испанской группы «Индитекс», куда входили такие производители одежды, как «Зара», «Бершка» и прочие. Так компания «Лидком Инвестмент Лимитед» истребует через суд несколько сотен миллионов рублей с целой группы юрлиц, связанных с «Индитекс».

При этом, когда в марте 2022 года СМИ сообщали об уходе, который подавался как временная приостановка работы, тот же Inditex не исключал возможности возвращения. И, к слову, российские юрлица эта компания за собой до сих пор сохранила — не передала топ-менеджменту, не начала их ликвидацию.

Как бы у иностранных брендов не получилось в итоге при попытке вернуться, что не только ниша занята, но и репутация подмочена.