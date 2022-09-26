Сеул, , 06:12 — REGNUM Свои эмоции не смог сдержать президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после беседы с главой Белого дома Джозефом Байденом и выругался в адрес американских законодателей. Трансляцию 25 сентября вёл телеканал MBC.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в Конгрессе», — такие слова произнёс южнокорейский лидер, обращаясь к своим помощникам.

Предполагается, что эмоциональное замечание Юн Сок Ёля относится к обещанию американского лидера внести шесть млрд долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Для осуществления этого шага Байдену понадобится одобрение Конгресса США.

В свою очередь, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су отказался делать какие-либо выводы об обстоятельствах, заставивших так эмоционально среагировать южнокорейского лидера. По словам Хан Док Су, точные слова не смог расслышать никто, поэтому неясно, о чём конкретно мог говорить глава государства.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Ким Ын Хе выразил уверенность в то, что люди, смотревшие трансляцию, просто «ослышались», а реплика Юн Сок Ёля вообще не относилась к США.

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