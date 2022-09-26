Южно-Сахалинск, , 05:59 — REGNUM На первом заседании вновь избранного 11 сентября состава думы Сахалина депутаты назначили председателем Елену Касьянову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Назначение Orenburg-gov.ru

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Касьянова избрана председателем областной думы единогласно — её кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали все 28 депутатов.

«Спасибо за поддержку, надеюсь, она будет и впредь, независимо от политической принадлежности депутатов», — сказала Елена Касьянова

На первом заседании думы были сформированы шесть фракций — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Российские пенсионеры за справедливость» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елена Касьянова добровольно оставила пост мэра Охи.