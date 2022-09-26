Хабаровск, 26 сентября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В Хабаровске военнослужащим — участникам специальной военной операции по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей б. УССР вручили государственные награды.

Телеграм-канал Михаила Дегтярева Вручение наград

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«Медали «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова, памятные медали и нагрудные знаки участника СВО вручили бойцам вместе с врио командующего Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенантом Курбонали Сафаровым.

Личный состав ждёт реабилитация и непродолжительный отдых, после этого военные приступят к выполнению поставленных задач», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Междуреченска Вадим Лукьяненко решил участвовать в спецоперации добровольцем.