Рим, , 04:50 — REGNUM Кандидатура на пост премьер-министра Италии будет названа после встречи лидеров победивших в парламентских выборах правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой. Такое заявление сделал 26 сентября Антонио Таяни, вице-президент и национальный координатор правоцентристской партии «Вперед, Италия».

Серджо Маттарелла Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, которые приводит МВД Италии, на парламентских выборах лидирует партия «Братья Италии». Правоцентристская коалиция, куда входят «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные», может набрать до 44% голосов избирателей.

Ведущей политической силой страны может стать правая партия «Братья Италии», лидером которой является Джорджа Мелони.

Как пояснил Таяни, решение о том, кто станет кандидатом на пост премьер-министра, будет принято после встречи Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Мелони и с президентом республики, так как конституция предусматривает, что за ним остаётся последнее слово.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европарламенте обеспокоены результатом выборов в Италии.

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