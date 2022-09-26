Мелитополь, 26 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В Мелитополе при взрыве автомобиля 25 сентября погиб диверсант из б. УССР. Об этом сообщает городская администрация.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Уточняется, что при погибшем нашли приписное свидетельство ВСУ. На месте были разбросаны деньги.

Городские власти считают, что погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт. Он мог погибнуть из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram написал о том, что в Запорожской области взорван легковой автомобиль. По его словам, это произошло в Мелитополе. Автомобиль разорвало на две части.

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