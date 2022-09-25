Мелитополь, Бывш. УССР, , 18:38 — REGNUM Легковой автомобиль взорван в Запорожской области. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, инцидент произошел в Мелитополе.

«По предварительной информации, взорвана машина, — написал он. — Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части».

Он отметил, что сотрудники силовых структур и МЧС работают на месте происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября власти Запорожской области сообщили, что в Мелитополе прогремел взрыв.