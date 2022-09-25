Лондон, 26 сентября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Пять полицейских пострадали в результате беспорядков, которые произошли у здания посольства Ирана в Лондоне и на соседних улицах. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

ChrisO Штаб-квартира полицейского учреждения в Англии Новый Скотленд-Ярд

Уточняется, что беспорядки начались 25 сентября возле посольства Ирана, затем протестующие переместились к Мраморной арке, которая находится возле входа в Гайд-парк, а после этого в район Майда-Вейл. Здесь участники беспорядков напали на Исламский центр Англии.

Со стороны протестующих в сотрудников полиции летели бутылки, палки, камни и прочие предметы. По крайней мере пятеро полицейских были госпитализированы с травмами, включая переломы костей. За нарушение общественного порядка были задержаны 12 человек, нескольким активным участникам беспорядков удалось скрыться с места происшествия, нарушители разыскиваются и будут привлечены к ответственности.

Причиной для протестных акций стала гибель гражданки Ирана 22-летней студентки Махсы Амини. Она была задержана за неправильно повязанный хиджаб в Тегеране «полицией нравов», следящей за соблюдением правил ношения одежды. Согласно официальной версии, у девушки случился сердечный приступ в полицейском участке, который стал причиной смерти. В социальных сетях была распространена информация, что девушка скончалась после избиений полицейскими.

Смерть девушки спровоцировала протестные акции в крупных городах Ирана. Всего волнения произошли в 30 городах страны, демонстранты нападают на полицейских, женщины демонстративно сжигают хиджабы. По официальным данным в ходе протестов погибло уже 26 человек.