Тбилиси, 26 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Лидер основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия продолжает выступать с резкой критикой экс-министра обороны Грузии времён правления Михаила Саакашвили Давида Кезерашвили, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Рустави 2».

U.S. Air Force Давид Кезерашвили

Мелия объяснил в нескольких телеинтервью, что финансовые ресурсы Кезерашвили и, следовательно, желание влиять на партию наносят ей ущерб. Мелия не собирается сотрудничать с бывшим министром обороны, который находится в розыске в Грузии, поэтому он стал объектом критики со стороны своих коллег по ЕНД. Лидер партии «Дроа» Елена Хоштария уже объявила Кезерашвили партнёром и объединителем оппозиции. Хоштария посоветовала Мелии придерживаться моральных норм и сказала, что теперь у оппозиции нет времени на «разборки».

Позиция Мелии, проявившаяся несколько дней назад, в ЕНД не имеет большого числа сторонников. Та часть членов партии, которая положительно относится к персоне Кезерашвили, в СМИ пока не выступали.

Некоторые наблюдатели говорят о серьёзном кризисе в рядах основной оппозиционной партии, который может привести либо к отставке Мелии, либо даже к расколу ЕНД.

Напомним, что Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны Грузии в 2006—2008 годах. Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции экс-министра, имеющего израильское гражданство, но оба раза европейские суды отказывали в его выдаче Грузии. В 2021 году Кезерашвили был заочно приговорён в Грузии к пяти годам лишения свободы за крупные хищения. В июне 2022 года, выступая в парламенте, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Кезерашвили коррупционером и расхитителем государственного бюджета.