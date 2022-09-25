Кустанай, Казахстан, 26 сентября, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Трёх человек, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Казахстана из России, задержали 25 сентября, сообщает погранслужба республики. Задержали граждан РФ на участке департамента службы по Кустанайской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Уточняется, что задержанные российские граждане нарушили границу в обход пункта пропуска. В погранслужбе утверждают: «Действия нарушители объясняют стремлением уклониться от частичной мобилизации, проводимой на территории России».

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Напомним, о частичной мобилизации для участия в спецоперации ВС РФ на территории б. УССР президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.