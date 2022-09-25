Копенгаген, , 21:11 — REGNUM Сборная Франции по футболиста в матче последнего шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Дании. Встреча пройдет 25 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

На данный момент сборная Дании с тремя победами и девятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Франции, набрав пять очков, располагается позицией ниже.

Стартовые составы команд:

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Мэле, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Расмус Кристенсен, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Андрес Сков Ольсен, Каспер Дольберг, Миккель Дамсгор.

Франция: Альфонс Ареоля, Бенжамен Павар, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Бенуа Бадиашиль, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне на счету 23-летнего Килиана Мбаппе десять голов в девяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах.