25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что израильская газета The Jerusalem Post опубликовала 25 сентября список «самых влиятельных евреев мира», который возглавил Владимир Зеленский.

Мирослава Романенко, , 21:26 — REGNUM Израильская газета The Jerusalem Post 25 сентября опубликовала список «самых влиятельных евреев мира», который возглавил Владимир Зеленский. Соответствующий список был опубликован в связи с празднованием еврейского Нового года (Рош ха-Шана), сообщает ТАСС.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На втором месте — израильский премьер-министр Яир Лапид, на третьем — глава французского правительства Элизабет Борн. Четвертое место списка занял посол Соединенных Штатов Америки в Израиле Том Найдс, а пятое — бывший глава израильского правительства, нынешний лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху. На восьмом месте данного списка государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Всего список насчитывает пятьдесят имен.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, на что может влиять Зеленский, если он зависит от Штатов. Иные предположили, что таким образом Израиль вместо предоставления вооружения для ВСУ поддержал киевский режим.

«О, Израиль Зелю поддержал наконец-то. Ну хоть так…» — отреагировал Eugen.

«Зеленский наиболее позорный еврей», — отметил Pavel L.

«Постыдились бы что ли», — добавил Василий Т.

«Клоун-наркоман, пособник фашизма, натовский прихвостень — самый влиятельный. Мир сошёл с ума», — отметила Svetlana.

«Мне кажется, это оскорбление для евреев», — комментирует Marianna T.

«Написали хоть, на что этот комик влияет?» — задался вопросом Km.

«Один австрийский художник тоже был человеком года по версии «Тайм», — отреагировал voidozer.

«Ну Зеля же сказал, что он в шоке от Израиля, что ему оружие не дали. Вот и кинули собаке кость», — прокомментировала Елена К.

«Евреи забыли свою историю, она может повториться», — пишет Ольга М.

«Это мерзость, для которой нет слов», — написала Виктория.

«Вот поэтому его родители в Израиле, жена в Англии и ему плевать на [жителей бывш. УССР]!» — добавила Елена.

«На что он повлиял? На развал [б. УССР]?» — не понимает Евгений.

Владимир Зеленский Представительство нацистского Киевского режима

«Не дали оружия и денег и подсластили пилюлю статьёй», — смеется Татьяна.

«Да, это первое место однозначно! Надо, конечно, умудриться довести целую страну до военных действий. Весь мир сейчас чувствует на себе влияние этого клоуна», — отметила «Весна».

«Обмельчали евреи? Где Фрейды, Мендельсоны, Эйнштейны? Стыдно за них. Через несколько лет забудут это имя, будут называть местным Гитлером… клоуном. Даже наворовав денег миллиарды, Ротшильдом не станет. Мелок и гнусен», — отреагировал Л. И. К.

«Этот клоун — позор еврейского народа», — считает Алена.

«Их не волнует, что он… бандеровцев восхваляет. Где надо, там глаза закроют», — добавил Vlad.

«Евреи, проснитесь! Ваших предков вот такие мрази убивали целыми семьями с 1941 по 1945 год!» — пишет Chanterelle.

«Не могу поверить, что такое происходит! Мир окончательно сошёл с ума! Еврейский мудрый народ! Как вы можете такое допускать? Доколе?!» — недоумевает Galina.

«Он стал вторым Иудой, тот продал Христа за 30 сребреников. А Зеля всю [бывш. УССР и ее жителей] американцам за 300 миллиардов [отдал] на убой. Воистину, он навсегда войдет в историю как мерзкий предатель, Иуда…» — добавила Инга Б.

«Ну как может стать самым влиятельным та самая зависимая в мире марионетка, которая находится под полным контролем на ручном управлении, под постоянным конвоем дюжины вооружённых иностранных нелюдей?..» — не понимает Sergey T.

«Белые хозяева подарили красивые бусики», — с сарказмом подытожил Сергей.

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