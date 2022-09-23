23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что он шокирован тем, что Израиль не поставляет киевскому режиму оружие, которое ранее просил Киев.

Оксана Переможенко, , 21:28 — REGNUM Владимир Зеленский шокирован тем, что Израиль не поставляет киевскому режиму оружие. Об этом он заявил в интервью изданию Ouest-France.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что получил информацию, в соответствии с которой израильская сторона экспортирует вооружение в другие страны. Зеленский также не понимает, почему Израиль не предоставит киевскому режиму хотя бы ПВО.

Вместе с тем он подчеркнул, что не обвиняет израильское руководство, а только «констатирует факт».

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Израиль не будет помогать нацистам. Иные также добавили, что Израиль не будет помогать Киеву бесплатно.

«Так вы же нацисты!» — отреагировал Паша.

«Они помнят, кто двери газовых камер открыл», — добавил «Август».

«Наемники были из Израиля», — отметила «Чайка».

«Евреи нацистам ничего не дали. Как это?!» — с сарказмом пишет «Ох».

«Кажется, Зеля что-то подозревает…» — иронизирует Иван Ш.

«Что непонятного? «Израиль нам ничего не дал…». Израиль продаёт, а не даёт!» — добавила Ольга.

«Объясните ему уже, что Израиль не даёт, а продаёт, причём деньги вперёд», — также написал Rom S.

«Ещё чего, Израиль фашистам помогать, что ли, должен? Они приняли беженцев, помогали там гражданским. Но [помогать] фашистам — это уже слишком большие требования к Израилю…» — добавила Злата В.

«Израиль, в отличие от остальных стран-пособников, помнит, что такое свастика!» — прокомментировал один из участников обсуждения.

Избиение евреев бандеровскими полицаями. 1941

«Пусть еще пару улиц [именем] Бандеры назовут, и точно Израиль поможет», — с сарказмом призвал Dim On.

«Побирушка считает, что ему все что-то должны», — возмутилась Marina.

«Бог подаст, а при капитализме купить нужно, либо сразу, либо в рассрочку, но если продавцы уверены в платежеспособности покупателя в перспективе. Капитализм — не благотворительная организация», — отметил Григорий.

«Евреи и нацисты — несовместимы. На территории [б. УССР] погибли более миллиона евреев. Это ты, Зеля, продался и продал страну и весь народ. Евреи всегда были и есть умный народ. Ты в этом списке исключение. Зарабатываешь деньги в свой карман, зарабатывай дальше и не [говори лишнего]», — призвал Семен Р.

«Это политическое самоубийство, чтобы в Израиле кто-то принял решение помогать [киевским] нацистам», — пишет Александр.

«Почаще зиговать на Крещатике надо было. И факельные шествия устраивать», — с сарказмом отреагировал Жека.

«Потому, что у Израиля, в отличии от Зеленского, хорошая память. И они никогда не будут помогать бандеровцам», — подытожила Anna S.

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