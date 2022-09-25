Лондон, , 20:25 — REGNUM Власти Великобритании должны направить усилия на мирное урегулирования на территории бывшей УССР, вместо того чтобы наращивать поставки вооружений, заявила 25 сентября газета The Mail on Sunday.

Великобритания

Издание считает, что затягивание вооруженного конфликта чревато непредсказуемыми последствиями для Европы, поскольку увеличит вероятность ядерной войны между Россией и Западом. Жесткая позиция Британии относительно России, при этом, вызывает удивление, если учесть, что у страны нет серьезных торгово-экономических интересов на территории бывшей УССР, впрочем, как сколь-либо серьезных культурных связей с Киевом.

Кроме того, под сомнение газета поставила и финансовую целесообразность поставок оружия киевскому режиму на фоне энергетического кризиса в Великобритании.