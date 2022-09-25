Вашингтон, 25 сентября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Власти США намерены сотрудничать со странами НАТО для передачи киевскому режиму танков советского образца, заявил 25 сентября помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, Соединенные Штаты уже передали Киеву вооружений на сумму более чем $15 млрд.

«Мы содействовали передаче танков из стран — союзниц по НАТО, имеющих танки советской эпохи, на которых проходили обучение [боевики ВСУ]. Мы продолжим делать всё это», — заявил Салливан в интервью телеканалу NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.

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