Хельсинки, 25 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё не считает, что Россия начнет боевые действия за пределами территории бывшей УССР в ближайшем будущем, о чем заявил 25 сентября в интервью CNN.

Securityconference.de Саули Ниинистё

«Я думаю, что у него [президента России Владимира Путина ] достаточно головной боли на [территории бывшей УССР]. Не кажется слишком очевидным, что он может предпринимать какие-либо маневры где-то еще. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем», — заявил Ниинистё.

По его словам, обстановка на российско-финской границе сейчас спокойнее, чем когда-либо ранее, и Финляндия не видит никаких признаков напряженности.