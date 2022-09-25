Запорожье, Бывш. УССР, , 19:43 — REGNUM Референдум в Запорожской области о воссоединении с Россией будет считаться состоявшимся, когда проголосуют более 50% жителей региона, заявила 25 сентября председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

«Если проголосует более 50%, абсолютное большинство», — сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.

Читайте также: В ЛНР начала работать еще одна группа международных наблюдателей