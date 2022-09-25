Луганск, 25 сентября 2022, 13:55 — REGNUM В ЛНР аккредитовали еще одну группу международных наблюдателей для работы на референдуме.
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«Сегодня аккредитуем еще одну группу международных наблюдателей», — сказала представитель ЦИК республики РИА Новости.
Отмечается, что в новую группу входит пять наблюдателей из Египта, Нидерландов, Бразилии.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.