Минск, 25 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил о достижении договоренностей с представителями стран ЕС и США в кулуарах сессии Генассамблеи ООН после десяти проведенных встреч.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

«Что для меня самое главное по итогам этих закрытых встреч — то, что удалось восстановить и продолжить контакты, каналы коммуникации, которые важны в настоящее время и которые необходимы для обмена информации для доведения своей позиции. Поверьте, есть хорошие, конкретные, позитивные договоренности относительно будущих перспектив», — цитирует Макея агентство БелТА.

Министр добавил также, что он не питает «розовых надежд» на скорые и одномоментные изменения, но надеется на рационализм своих коллег, «которые понимают абсурдность нынешней ситуации и необходимость выхода из нее».

По словам Макея, его собеседники просили сохранить конфиденциальность состоявшихся в кулуарах переговоров.

Напомним, что представители киевского режима затребовали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР о присоединении к России.