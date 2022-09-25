Братислава, 25 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 25 сентября в Бачка-Тополе на стадионе «ТСЦ Арена» национальная сборная Словакии в матче шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Белоруссии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Матч обслужит черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. Ассистенты главного судьи — Милован Джукич и Владан Тодорович.

Стартовые составы команд:

Словакия: Марек Родак, Петер Перкарик, Любомир Шатка, Милан Шкриниар, Давид Ганцко, Ласло Бенеш, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Дэвид Дуриш, Роберт Боженик, Эрик Йирка.

Белоруссия: Максим Плотников, Денис Поляков, Данила Нечаев, Руслан Юденков, Руслан Хадаркевич, Владислав Малькевич, Валерий Бочеров, Евгений Яблонвский, Владислав Климович, Валерий Громыко, Иван Бахар.