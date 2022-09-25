Донецк, , 18:42 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:05 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 18:00 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 18:17 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 18:21 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку более 20 снарядов.