Лондон, 25 сентября 2022, 18:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала западные страны игнорировать угрозы президента России Владимира Путина и продолжать помогать киевскому режиму.
По ее словам, Лондон намерен действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть у Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Такер Карлсон — ведущий Fox News — раскритиковал советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Данные высказывания он назвал неуместными — такие призывы, по его мнению, говорят о «невменяемости их автора».
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