Москва, 25 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе к новому акционеру. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба «красно-синих».

ЦСКА

По информации источника, государственная корпорация развития ВЭБ. РБ и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций клуба перешли новому владельцу.

«МЫ благодарны ВЭБ. РФ за всестороннюю поддержку ЦСКА в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ. РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни. Также мы рады приветствовать нашего нового партнера — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», — говорится в заявлении «армейцев».

После десяти сыгранных туров ЦСКА с шестью победами и 20 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.