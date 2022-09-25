Берлин, 25 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Руководство Германии призывает ввести запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в госкомпаниях России, сообщает 25 сентября газета Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Газета ссылается на находящийся в ее распоряжении документ, который Берлин направил своим партнерам. В документе говорится, что гражданам ЕС необходимо запретить входить в наблюдательный совет или правление государственных компаний России. Запрет должен войти в очередной по счету пакет антироссийских санкций. Также в документе Германия предлагает ограничить мировые цены на нефть. Кроме того, Берлин требует от ЕС запрета сотрудничества с российскими атомными компаниями.

В документе указывается, что предложение со стороны России высокооплачиваемых мест в госкомпаниях гражданам ЕС является так называемой «стратегической коррупцией», благодаря которой Москва усиливает свое влияние в Европе. Тем не менее запрет не распространится на дочерние компании российских корпораций в Европе.

Ирландия, Польша, страны Прибалтики, сообщает газета, выступили с инициативой запретить импорт российского урана, а также запретить использовать российское антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» в Евросоюзе.