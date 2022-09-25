Москва, 25 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В военно-учетном столе или отделе кадров предприятия может получить информацию о брони, которая освобождает от призыва в рамках частичной мобилизации, сотрудник такого предприятия. Об этом 25 сентября сообщается на портале правительства России для информирования российских граждан «объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Получить информацию о наличии у сотрудника брони, освобождающей его от призыва в рамках частичной мобилизации, можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в случае, если призываемый в рамках частичной мобилизации гражданин РФ болен и не может явиться на призывной пункт, он должен уведомить военкомат об этом любым доступным способом, а по выздоровлении явиться туда лично и предъявить больничный лист.